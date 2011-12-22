Тагильчане могут успеть запастись водой в течение двух часов
В связи с плановыми ремонтными работами на одном из городских водоводов, жители центра города останутся без холодной воды.
До завтрашнего утра ремонтники попытаются успеть заменить три участкиводопровода – в районе Гормолзавода, за «Мегамартом» на Вые, и наперекрестке улиц Фрунзе-Аганичева.Как рассказал заместительглавного инженера «Водоканал-НТ» Евгений Захаров, вода уже не поступаетна насосные станции, но в водопроводной системе ее остается еще вдостаточном количестве. У тагильчан есть еще час, два, что бы запастисьводой на ближайшие сутки, ближе к обеду воды в кранах уже не будет. Пословам Евгения Захарова, из-за ремонта водовода понизится давление втрубах холодного водоснабжения и у жителей Тагилстроя, Рудника, Выи иКрасного Камня.
Трубы ПНД водоснабженияизготавливают полиэтилен низкого давления ПЭ80 и ПЭ100. Полиэтилен морозоустойчив. Монтаж труб из полиэтилена достаточно прост.
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