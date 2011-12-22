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Тагильчане могут успеть запастись водой в течение двух часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане могут успеть запастись водой в течение двух часов

22 декабря 2011, 13:30ОбществоАлександра Логинова
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