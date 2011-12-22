Тагильчане могут успеть запастись водой в течение двух часов

До завтрашнего утра ремонтники попытаются успеть заменить три участкиводопровода – в районе Гормолзавода, за «Мегамартом» на Вые, и наперекрестке улиц Фрунзе-Аганичева.Как рассказал заместительглавного инженера «Водоканал-НТ» Евгений Захаров, вода уже не поступаетна насосные станции, но в водопроводной системе ее остается еще вдостаточном количестве. У тагильчан есть еще час, два, что бы запастисьводой на ближайшие сутки, ближе к обеду воды в кранах уже не будет. Пословам Евгения Захарова, из-за ремонта водовода понизится давление втрубах холодного водоснабжения и у жителей Тагилстроя, Рудника, Выи иКрасного Камня.