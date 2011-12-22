ЦИК обнародовала доходы Владимира Путина
22 декабря 2011, 08:12ОбществоОльга
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Постановление публикует «Российская газета». Согласно документу, за четыре года доход Путина составил 17 миллионов 743 тысячи 755 руб.
По данным Центризбиркома, у главы кабмина 10 счетов в банках, кроме тогоон владеет банковскими акциями. Также у Путина есть земельный участок вМосковской области, квартира в Москве, квартира и гараж в Петербурге.
ЦИК также приводит информацию о доходах супруги Владимира ПутинаЛюдмилы. По данным комиссии, источник доходов Путиной - только вклады вбанках, по которым она за четыре года получила 146 тысяч 783 рубля.Всего на имя Людмилы Путиной открыты четыре банковских счёта на общуюсумму более 8 миллионов рублей.
© РСН
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