УАЗ получил дизельный двигатель стандарта Евро-4

Новый мотор построен на базе агрегата ЗМЗ-514 («Евро-3»), которым оснащаются внедорожники UAZ Hunter и так называемые «буханки», выпускаемые по заказу Министерства обороны. В дизеле «Евро-4» используется более ста оригинальных деталей, включая головку блока цилиндров, поршневую группу, топливную аппаратуру, турбину, вакуумный насос, клапан рециркуляции и охладитель рециркулируемых газов.

Объем двигателя ЗМЗ-51432 составляет 2,2 литра, а его мощность возросла с 97 до 114 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент увеличился с 235 до 275 Нм (при 1800 оборотов в минуту).

Отметим, что сейчас для внедорожника UAZ Patriot используется дизельный двигатель Iveco объемом 2,3 литра и мощностью 116 лошадиных сил (270 Нм).