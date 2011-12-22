УАЗ получил дизельный двигатель стандарта Евро-4
22 декабря 2011, 07:39ОбществоРОман БОТов
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«Заволжский моторный завод» построил дизельный двигатель — ЗМЗ-51432, соответствующий экологическим требованиям «Евро-4». На данный момент агрегат, уже прошедший квалификационные испытания на подтверждение заявленных характеристик, отправлен на «УАЗ» для отработки технологии сборки автомобилей с таким мотором. Ожидается, что в ближайшем будущем новый «ЗМЗ» на «тяжелом топливе» появится на всех моделях Ульяновского завода.
Новый мотор построен на базе агрегата ЗМЗ-514 («Евро-3»), которым оснащаются внедорожники UAZ Hunter и так называемые «буханки», выпускаемые по заказу Министерства обороны. В дизеле «Евро-4» используется более ста оригинальных деталей, включая головку блока цилиндров, поршневую группу, топливную аппаратуру, турбину, вакуумный насос, клапан рециркуляции и охладитель рециркулируемых газов.
Объем двигателя ЗМЗ-51432 составляет 2,2 литра, а его мощность возросла с 97 до 114 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент увеличился с 235 до 275 Нм (при 1800 оборотов в минуту).
Отметим, что сейчас для внедорожника UAZ Patriot используется дизельный двигатель Iveco объемом 2,3 литра и мощностью 116 лошадиных сил (270 Нм).
Фото UAZ
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