Валентина Исаева получила благодарственное письмо за реализацию соцпроектов

Хочу отметить, что какие бы трудности не возникали, мы всегда находим вбюджете средства на оказание помощи малоимущим, на частичную оплатусанаторно-курортных путевок работникам бюджетной сферы, муниципальныевыплаты многодетными семьям. В профилактории «Сосновый бор» ежегодно польготным путевкам отдыхает около одной тыс ветеранов. Также поддерживаемталантливых детей. Может быть, это и незапланированные расходныеполномочия, но, тем не менее, договариваясь с городской думой НижнегоТагила, мы принимаем такие решения. Я считаю, они верные такпрокомментировала получение благодарственного письма Валентина Исаева.