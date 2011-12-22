Выбираем новогодний подарок для бизнес-партнера

Бесспорно, это приятный факт. Но, тем не менее, мы привычно делим подарки на хорошие и плохие, а стандартным и бесполезным предпочитаем оригинальные и практичные.

Людям, связанным с миром бизнеса ежегодно приходится задавать себе один и тот же вопрос – а что же подарить своим партнерам на Новый год? От такого презента требуется, чтобы он был полезным и выражал желание дарителя продолжить сотрудничество.

Конечно же универсального готового решения нет. Да оно и не нужно, ведь все ваши бизнес-партнеры – разные по характеру и увлечениям люди. Пусть кого-то вы знаете дольше, кого-то нет, но каждый из них – неповторимая личность. И собираясь вручать новогодние презенты, учтите это. Так, если ваш деловой партнер относится к числу тех, кто любит провести выходные на природе – отличным вариантом может стать набор для пикника, или специальная раскладная мебель. Тем, кто беспокоится о своем здоровье можно преподнести массажер, тем самым подчеркнув, что вы заботитесь о его самочувствии. А тем, кто часто работает с компьютером пригодятся, например, оригинальные флешки.

Если же вы при выборе подарка ориентируетесь только лишь на его стоимость – вы совершаете типичную для многих людей ошибку. Пусть он будет не дорогой, но обязательно будет. Иначе такой презент, выбранный без учета назначения, просто затеряется в массе других, и возможно в будущем будет передарен кому-либо другому. Формальных сувениров ради галочки не любит никто, и это неудивительно.

Если же подарок предназначается малознакомому деловому партнеру, об интересах которого вам ничего не известно, то есть одна группа популярных полезных новогодних презентов – это бизнес-аксессуары. В нее входят всевозможные подставки под пишущие приборы, под календарь или бумагу, подпорки для книг. А возможно стоит преподнести и целый настольный офисный набор. И конечно не стоит забывать о ручках, ежедневниках и визитницах.

Как обычный подарок сделать оригинальным

Пытаясь прослыть оригинальным, вы можете переборщить. Ведь вы помните, что главная заповедь подарка деловому человеку – полезность. Потому удачным решением может стать самая обычная ручка или флешка с логотипом. Тем самым вы превратите обыденный предмет в оригинальный деловой сувенир. Нанесение логотипа открывает перед вами большие возможности. К примеру, вручите партнеру по бизнесу вещь для домашнего обихода, с нанесенным на нее логотипом. И все – этот подарок уже считается деловым. И опять-таки не забывайте, что вы дарите не фирме, а конкретному человеку.

Не забудем про упаковку

Выбрать подарок, нанести на него логотип – это еще полдела. Вторая половина – выбор подходящей упаковки, своего рода визитной карточки. Ведь даже впечатление от самого полезного и оригинального презента будет смазано, если он будет упакован во что-то невзрачное. Если вы дарите дорогой подарок, то и упаковка должна быть соответствующей его цене.