Новогодние подарки от салона-парикмахерской «Виктория»!

Ура! Наконец-то наступает настоящая ЗИМА! И на календаре и на улице!

А главный зимний праздник какой? Конечно же, Новый Год!!!

Именно в это время, когда снежинки сверкают в свете гирлянд, повсюду слышится звонкий детский смех, пахнет мандаринами и хвоей, оживает сказка и верится, что всё загаданное обязательно сбудется!

Именно в это время хочется дарить близким свет своей улыбки, тепло своей души и, конечно же, подарки!

И мы в салоне-парикмахерской "Виктория" не исключение. Мы любим своих клиентов и дарим им подарки на Новый год!!!

Так, при заказе наших услуг на сумму свыше 1000 рублей Вы получите в подарок одну сопутствующую бесплатную услугу или подарок - средство по уходу.

А также у нас появилась новая услуга - татуировка.

Квалифицированный мастер нанесет любой рисунок по Вашему желанию. Также действует акция - скидка на татуировки с новогодними мотивами.