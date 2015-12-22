А вам слабо? В Нижнем Тагиле неравнодушный водитель вытащил из сугроба пьяного мужчину и отвез его домой

Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Марина. Она рассказала, как стала свидетелем не очень обычного для города случая.

Я ехала по улице Серова. На разделительной полосе прямо в снегу лежал мужчина. Я вышла проверить, жив ли он. Оказалось, что мужчина был сильно пьян и ничего не понимал. Я вызвала полицию, чтобы его забрали. Но в это время мимо проезжал еще один водитель. Мужчина вышел из своего авто и решил помочь нетрезвому прохожему: погрузил к себе в машину и повез его домой рассказывает Марина.

Далеко не каждый человек не то что посадит к себе в машину незнакомого пьяного человека, а даже просто остановится возле него и вызовет помощь.

Я к себе в машину не рискну посадить пьяного - вдруг машину мне замарает или вообще нападает, кто его знает... Но проехать мимо тоже не смогла говорит тагильчанка.

А ведь вчера в Нижнем Тагиле погода была очень даже зимняя. Если бы сегодня не потеплело - этот человек мог бы и не выжить. И вопрос не в том, что человек напился. Увы, с текущей массовой доступностью алкоголя, пьяные происшествия - не редкость.

Важнее то, что есть неравнодушные люди, чьи поступки могут спасти жизни других людей. Напомним, вчера в Екатеринбурге погиб пешеход, который лежал прямо на проезжей части, - водитель просто не успел его заметить и среагировать. А если бы кто-то из прохожих вовремя обратил внимание на этого лежащего человека - может, и удалось бы избежать трагедии.

Да, не всегда можно понять - пьянчуга перед тобой или человек, которому стало плохо с сердцем. И, возможно, проще отвернуться и пройти мимо. Но стоит помнить - все мы люди, и однажды помощь может понадобиться нам. А прохожие будут отворачиваться и идти мимо.