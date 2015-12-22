Битва смартфонов: как «заставить» интернет работать быстрее?

Старый смартфон VS Новый смартфон

Половина успешного серфинга – в смартфоне. В одном месте, с одной и той же сим-картой интернет будет работать лучше у современного гаджета с более продвинутой операционной системой и аппаратной платформой. На практике, смартфоны старше 2-х лет работают хуже из-за установленных радиомодулей предыдущих поколений.

На современном смартфоне приложения и мобильный интернет будут работать лучше

3G VS 4G

Тесты показали тотальное преимущество 4G. LTE позволяет смартфонам работать быстрее, моментально загружать контент, смотреть потоковое видео или отправлять фотоотчеты в социальные сети. Попробовав работу в сети четвёртого поколения, переходить на 3G не захочется.

Мобильный интернет будет работать в 5-10 раз быстрее с 4G-смартфоном

Новое прошивка VS старая прошивка

Мы убедились в разумности совета от производителей оборудования устанавливать более свежее программное обеспечение. После загрузки обновления на смартфон, где стояла версия прошивки прошлого года, чистки кэша, перезагрузки аппарата – приложения и интернет стали работать лучше. Проверенные версии прошивок для конкретной модели и отзывы можно найти в интернете.

Своевременно обновляйте ПО, чистите кэш и периодически перезагружайте смартфон

Плохой сервер VS Хороший сервер

Замечали, что один сайт работает хорошо, а другой «тормозит»? Все зависит от сервера, где расположена интернет-страница. Он может ограничивать скорость, чтобы предоставить доступ большему числу посетителей. На практике одни из лучших результатов показал сервер OJSC Megafon, где оператор не ограничивает доступ и скорость максимальна.

Не ждите одинаково быстрого отклика от всех интернет-страниц

Улица VS Помещение

Местоположение также влияет на работу услуг. На улице скорость у всех аппаратов будет выше, так как проходя через стены зданий, сигнал теряет мощность, это же относится к полуподвальным помещениям. При этом ее вполне достаточно для комфортного выхода в сеть.

Стекла зданий и машин с тонировкой также могут ухудшать прием сигнала

Утро VS Часы пик

Замечено, чем ближе находиться к объекту связи, тем стабильнее и быстрее будет интернет. При этом вечером, в пиковые часы нагрузки, скорости будут чуть медленнее из-за резкого увеличения числа интернет-пользователей.

Тяжелые файлы комфортнее загружать поздно вечером, ночью или утром

На сегодняшний день развитие нашей сети находится на очень высоком уровне, с каждым годом покрытие становится все лучше. Сам не раз убеждался, что качество голоса и интернета в России на порядок выше, чем за рубежом. При этом важно знать, что сами пользователи могут существенно улучшить мобильные услуги, а двусторонняя работа в этом направлении станет гарантом удовлетворенности качеством отмечает директор по инфраструктуре «МегаФона» Антон Щербаков.