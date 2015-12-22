Битва смартфонов: как «заставить» интернет работать быстрее?
Без смартфона с интернетом сегодня никуда. Но что делать, если его работа вызывает нарекания? Многие думают, что виной тому может быть только оператор связи, и мало кто знает, что на скорость влияют и внешние факторы. Многие из них зависят от пользователей, а их устранение поможет улучшить услуги. Мы взяли несколько смартфонов разных классов и операционных систем, сим-карты «МегаФона» и на деле проверили, как работает интернет в разных условиях.
Старый смартфон VS Новый смартфон
Половина успешного серфинга – в смартфоне. В одном месте, с одной и той же сим-картой интернет будет работать лучше у современного гаджета с более продвинутой операционной системой и аппаратной платформой. На практике, смартфоны старше 2-х лет работают хуже из-за установленных радиомодулей предыдущих поколений.
На современном смартфоне приложения и мобильный интернет будут работать лучше
3G VS 4G
Тесты показали тотальное преимущество 4G. LTE позволяет смартфонам работать быстрее, моментально загружать контент, смотреть потоковое видео или отправлять фотоотчеты в социальные сети. Попробовав работу в сети четвёртого поколения, переходить на 3G не захочется.
Мобильный интернет будет работать в 5-10 раз быстрее с 4G-смартфоном
Новое прошивка VS старая прошивка
Мы убедились в разумности совета от производителей оборудования устанавливать более свежее программное обеспечение. После загрузки обновления на смартфон, где стояла версия прошивки прошлого года, чистки кэша, перезагрузки аппарата – приложения и интернет стали работать лучше. Проверенные версии прошивок для конкретной модели и отзывы можно найти в интернете.
Своевременно обновляйте ПО, чистите кэш и периодически перезагружайте смартфон
Плохой сервер VS Хороший сервер
Замечали, что один сайт работает хорошо, а другой «тормозит»? Все зависит от сервера, где расположена интернет-страница. Он может ограничивать скорость, чтобы предоставить доступ большему числу посетителей. На практике одни из лучших результатов показал сервер OJSC Megafon, где оператор не ограничивает доступ и скорость максимальна.
Не ждите одинаково быстрого отклика от всех интернет-страниц
Улица VS Помещение
Местоположение также влияет на работу услуг. На улице скорость у всех аппаратов будет выше, так как проходя через стены зданий, сигнал теряет мощность, это же относится к полуподвальным помещениям. При этом ее вполне достаточно для комфортного выхода в сеть.
Стекла зданий и машин с тонировкой также могут ухудшать прием сигнала
Утро VS Часы пик
Замечено, чем ближе находиться к объекту связи, тем стабильнее и быстрее будет интернет. При этом вечером, в пиковые часы нагрузки, скорости будут чуть медленнее из-за резкого увеличения числа интернет-пользователей.
Тяжелые файлы комфортнее загружать поздно вечером, ночью или утром
На сегодняшний день развитие нашей сети находится на очень высоком уровне, с каждым годом покрытие становится все лучше. Сам не раз убеждался, что качество голоса и интернета в России на порядок выше, чем за рубежом. При этом важно знать, что сами пользователи могут существенно улучшить мобильные услуги, а двусторонняя работа в этом направлении станет гарантом удовлетворенности качеством отмечает директор по инфраструктуре «МегаФона» Антон Щербаков.
Советы экспертов помогут с комфортом выходить в сеть и получать качественные услуги.