ЕВРАЗ КГОК приступает ко второму этапу развития Северного карьера

В торжественном мероприятии, посвященном новому этапу проекта, приняли участие представители областного правительства: министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра, руководители, ветераны и сотрудники предприятия.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ЕВРАЗ продолжает инвестиции в развитие Качканарского ГОКа отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Владислав Жуков. – Снижение цен на нашу продукцию негативно влияет на финансовые результаты предприятия, но, тем не менее, в компании принято решение о поддержке инвестиционных проектов ЕВРАЗ КГОКа.

ЕВРАЗ КГОК нацелен на сохранение объемов производства и на планомерное обновление мощностей; в 2016 году планируется увеличить затраты на ремонты.

Развитие предприятий области – залог стабильности в регионе,- добавил министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра. – Уверен, что вопреки неблагоприятной рыночной конъюнктуре, ЕВРАЗ КГОК будет и в дальнейшем четко выполнять производственный план.

В рамках второго этапа развития Северного карьера кроме приобретения техники предусмотрено строительство дополнительных железнодорожных путей и современной мойки для 130-тонных БелАЗов, а также ввод в эксплуатацию двух перегрузочных пунктов на горизонтах. Инвестиции компании составят 1,4 млрд рублей. Завершение проекта намечено на 2018 год.

Обновление техники и переход на комбинированную схему доставки руды из Северного карьера позволит комбинату увеличить ежегодную производительность экскаваторов с 1200 до 1500 тыс. м3. На первом этапе проекта уже приобретены десять 130-тонных БелАЗов, два колесных бульдозера, автогрейдеры, топливозаправщик, поливооросительная машина и принципиально новый для комбината колесный погрузчик с объемом ковша 10–12 кубометров. Проложены более девяти с половиной километров ж/д путей и контактной сети, смонтированы девять стрелочных переводов, оборудованных современной системой сигнализации, централизации и блокировки. В карьере построены два двусторонних перегрузочных пункта, где горная масса, доставленная БелАЗами с нижних горизонтов, перегружается в железнодорожные составы для дальнейшей транспортировки на фабрику.

Изменение схемы добычи руды в Северном карьере позволило уже в 2015 году увеличить годовую производительность объекта с 25 до 26,2 млн тонн, к концу 2018 года планируется добывать в карьере около 30 млн тонн руды в год. Это даст возможность более интенсивно отрабатывать действующее Гусевогорское месторождение и сохранить мощности ЕВРАЗ КГОКа по добыче руды на уровне 58 млн тонн в год.