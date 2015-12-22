Особенности выбора грузоподъемной техники

Компания «Вира-Трейд» реализует среди своих клиентов разнообразную спецтехнику. Это позволяет выбрать в каталог тот вариант, который полностью будет отвечать всем заданным критериям отбора. В таком случае отпадает необходимость поиска спецтехники на вторичном рынке.

ГАЗ 33081 Садко манипулятор является уникальным предложением, доступным для покупки. Особенностью этой модели является высокая эффективность, энергоемкость, а также широкие возможности применения. Важно знать, что необходимую технику можно приобрести на самых выгодных условиях. С ее помощью можно будет решать самые разнообразные задачи на площадке.

Манипулятор, построенный на базе ГАЗ, широко применяют для проведения ремонтных, восстановительных, монтажных, погрузочных и разгрузочных работ. Кроме того, с его помощью можно осуществлять грузоперевозки. Эта спецтехника разработана высококлассными специалистами.

При необходимости шасси можно оснастить буровой установкой. Это позволяет существенно расширить функциональные возможности спецтехники, использовать ее для решения самых разнообразных задач. Универсальность спецтехники положительным образом сказывается на увеличении спроса.

Используя КМУ на базе ГАЗ, можно работать с грузами разной массы. Это позволяет использовать технику в компаниях, осуществляющих грузоперевозки. Данная техника отличается максимальной надежностью всех применяемых узлов, устойчивостью и прочностью всех применяемых элементов.

При необходимости в компании «Вира-Трейд» можно приобрести монтажные люльки, с помощью которых можно будет проводить высотные работы, обеспечивая максимальную безопасность всего персонала.

Благодаря использованию шасси отечественного производства удалось снизить конечную стоимость спецтехники. Кроме того, это положительным образом отразилось на сокращении расходов на эксплуатации автомобилей в усиленном режиме.

Еще одним преимуществом этой спецтехники является то, что нет никаких сложностей с поисками и покупкой необходимых запчастей. В любой момент можно будет обслуживать и отремонтировать спецтехнику. Это не повлечет за собой серьезных временных и финансовых затрат. Высокие технические характеристики крано-манипуляторных установок позволяют использовать их в самых разнообразных условиях.

Наличие бортового кузова позволяет использовать кран-манипулятор не только для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, но и для доставки грузов. При этом не придется пользоваться грузовиками.