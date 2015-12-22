Первый в мире интернет-сайт отметил 25-летие

Ресурс первоначально был закрыт для широкой публики, и его первыми посетителями стали сотрудники ЦЕРН. Сайт объяснял суть разработанного ученым Тимом Бернерсом-Ли гипертекстового проекта World Wide Web (WWW), который позволял обмениваться информацией с коллегами, используя механизм гиперссылок в документах.

Бернерс-Ли представил проект WWW на рассмотрение руководства 12 ноября 1990 года. Помимо создания концепции WWW, ученый принимал участие в изобретении идентификаторов URL, протокола HTTP и языка HTML, которые легли в основу современной Всемирной паутины. Сейчас его цель — сделать интернет свободным от цензуры.