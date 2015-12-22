Путин обсудит развитие интернета с представителями российской IT-отрасли

Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие в пленарном заседании первого российского форума «Интернет Экономика». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

В рамках форума представители отечественной IT-отрасли, профильных министерств и ведомств обсудят, в частности, инициативы и предложения, которые войдут в долгосрочную программу развития российского сегмента сети интернет и связанных отраслей экономики — растущих и развивающихся за счёт использования интернет-технологий говорится в пресс-релизе.

Главной темой форума является обсуждение инициатив и предложений Института развития интернета, подготовленных во исполнение поручений главы государства по формированию долгосрочной программы развития российского сегмента сети и связанных с ним отраслей экономики.