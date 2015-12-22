Путин обсудит развитие интернета с представителями российской IT-отрасли
Первый российский форум «Интернет Экономика» проходит 21-22 декабря в Москве.
Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие в пленарном заседании первого российского форума «Интернет Экономика». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.
В рамках форума представители отечественной IT-отрасли, профильных министерств и ведомств обсудят, в частности, инициативы и предложения, которые войдут в долгосрочную программу развития российского сегмента сети интернет и связанных отраслей экономики — растущих и развивающихся за счёт использования интернет-технологий говорится в пресс-релизе.
Главной темой форума является обсуждение инициатив и предложений Института развития интернета, подготовленных во исполнение поручений главы государства по формированию долгосрочной программы развития российского сегмента сети и связанных с ним отраслей экономики.
В работе форума принимают участие крупнейшие российские IT-компании, отраслевые организации, министерства и ведомства: «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.ru Group, Rambler&Co, Минкомсвязь, Минобрнауки, Минздрав, Минэкономразвития, ФНС, ФТС, Госдума, Минстрой, Минпромторг и другие.