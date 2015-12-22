Управляющая компания не даёт жителям Нижнего Тагила выбрать себе провайдера (ФОТО)
Ещё каких-то 15-20 лет назад, как раз тогда, когда начали массово вымирать пейджеры, тагильчане только начинали узнавать, что такое интернет. Реалии сегодняшнего дня таковы, что интернет нужен всем. Свои услуги по подключению готовы предложить разнообразные компании, но, как оказалось, жильцов некоторых недавно построенных домов Нижнего Тагила лишили права выбора. Им доступен всего один провайдер.
В такой ситуации оказались, к примеру, жильцы дома № 44 на улице Пархоменко. В их доме услуги интернета предоставляет только компания «Convex».
Мы хотим иметь возможность выбирать понравившегося провайдера! В городе очень популярны такие компании как «Планета» и «Сети Тагила», но их просто не пускают в наш дом. Буквально! Мы обращались в управляющую компанию «Тагил» с просьбой получить ключи от технического помещения, чтобы можно было провести интернет. Нам ответили, что у нас уже есть один оператор, мы должны подключать его, а других операторов не будет негодуют жильцы.
Редакция TagilCity.ru решила обзвонить популярных интернет-провайдеров Нижнего Тагила. Оказалось, что только вышеназванная компания может подключить интернет в этом доме.
В офисе провайдера «Планета» редакции рассказали, что проблемы с доступом в некоторые дома возникли ещё осенью 2014 года. Тогда компания столкнулась с нежеланием СК «Тагил» пускать её техников в дома № 73, 75 и 77 на Черноисточинском шоссе, хотя до этого обе компании продуктивно сотрудничали 4 года. Такая проблема возникла в отношении новостроек. В дома, которые «Планета» обслуживала до 2014 года, допуск осуществляется без проблем.
Была строительная компания «Тагил». Она дома строила, и она же их и обслуживала. С осени 2014 года эта компания перестала заключать с «Планетой» дополнительные соглашения об обслуживании новостроек, возведенных ею.
Все попытки встретиться с директором СК «Тагил» заканчивались на общении представителей «Планеты» с секретарем руководителя. Попытки записаться на встречу с директором компании также были безрезультатны — получали ответ, что о времени назначения встречи будет дополнительно сообщено, но сообщение так и не было получено.
Нам удалось встретиться с начальником юридического отдела СК «Тагил», где было озвучено, что «СК Тагил» и в дальнейшем не собирается пускать компанию «Планета» в новостройки. СК «Тагил» может рассмотреть вопрос о заключении договора, если компания «Планета» проведет собрание и соберет 2/3 голосов. Но в этом случае собрание будет нелегитимно, т.к. компания «Планета» не может выступать инициаторами собрания, не будучи собственником жилья в доме.
В мае 2015 года мы подали обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС). На заседание, которое прошло в октябре, пришли представители не СК, а УК «Тагил». Они заявили, что указанные дома обслуживаются ими и непонятно, почему мы предъявляем претензии к СК «Тагил».
А вышло так потому, что за время, прошедшее с подачи заявления до проведения заседания, СК «Тагил» передала все права на обслуживание домов управляющей компании «Тагил». Юридически, это две разные организации, поэтому УФАС признал СК «Тагил» ни в чём не виноватой, несмотря на то, что на момент совершения правонарушений нарушителем была именно СК «Тагил». В настоящее время мы готовим жалобу на данное решение УФАС, поскольку она не разобралось в обстоятельствах дела и вынесла незаконное решение, -- рассказали редакции TagilCity.ru в «Планете».
Стоит помнить, что домом владеют его жильцы, и для обоснования размещения на общедомовом имуществе средств и линий связи вполне достаточно заключения договора на оказание соответствующих услуг связи с кем-либо из собственников помещений многоквартирного дома. Говоря проще, если компания заключает с жильцом дома договор на подключение к сети интернет, то она имеет полное право прийти и сделать это, в том числе установить необходимое оборудование.
С этим согласен и Александр Сафонов, директор компании «Сети Тагила».
Жильцы являются собственниками жилья, это их законное право: разместить оборудование того, кого они хотят. Управляющей компании лишь делегируются права управлять домом, но никак не право распоряжаться общим имуществом жильцов считает Александр Анатольевич.
Несмотря на уверения жильцов и операторов связи, в УК «Тагил» проблему категорически отрицают и, как ни странно, отсылают в юридический отдел СК «Тагил»:
Вам просто нужно обратиться непосредственно в юридический отдел СК «Тагил» с коммерческим предложением. После рассмотрения руководством и заключения договора, УК вам выдаст ключи. /.../ СК «Тагил» является единственным учредителем управляющей компании «Тагил». Все договоры по всем провайдерам заключаются непосредственно через СК «Тагил».
Сейчас жильцы 44-го дома написали письменную просьбу в управляющую компанию о предоставлении ключей. Если им снова откажут, они планируют с помощью участкового прорываться в помещения, которые и так принадлежат им.
Увы, стало известно, что это не единственный дом в Нижнем Тагиле, где сложилась такая ситуация. Подобные проблемы испытывают жители всех новостроек, возведённых и обслуживаемых компаниями «Тагил».
Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru