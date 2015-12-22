Управляющая компания не даёт жителям Нижнего Тагила выбрать себе провайдера (ФОТО)

В такой ситуации оказались, к примеру, жильцы дома № 44 на улице Пархоменко. В их доме услуги интернета предоставляет только компания «Convex».

Мы хотим иметь возможность выбирать понравившегося провайдера! В городе очень популярны такие компании как «Планета» и «Сети Тагила», но их просто не пускают в наш дом. Буквально! Мы обращались в управляющую компанию «Тагил» с просьбой получить ключи от технического помещения, чтобы можно было провести интернет. Нам ответили, что у нас уже есть один оператор, мы должны подключать его, а других операторов не будет негодуют жильцы.

Редакция TagilCity.ru решила обзвонить популярных интернет-провайдеров Нижнего Тагила. Оказалось, что только вышеназванная компания может подключить интернет в этом доме.

В офисе провайдера «Планета» редакции рассказали, что проблемы с доступом в некоторые дома возникли ещё осенью 2014 года. Тогда компания столкнулась с нежеланием СК «Тагил» пускать её техников в дома № 73, 75 и 77 на Черноисточинском шоссе, хотя до этого обе компании продуктивно сотрудничали 4 года. Такая проблема возникла в отношении новостроек. В дома, которые «Планета» обслуживала до 2014 года, допуск осуществляется без проблем.

Была строительная компания «Тагил». Она дома строила, и она же их и обслуживала. С осени 2014 года эта компания перестала заключать с «Планетой» дополнительные соглашения об обслуживании новостроек, возведенных ею.

Все попытки встретиться с директором СК «Тагил» заканчивались на общении представителей «Планеты» с секретарем руководителя. Попытки записаться на встречу с директором компании также были безрезультатны — получали ответ, что о времени назначения встречи будет дополнительно сообщено, но сообщение так и не было получено.

Нам удалось встретиться с начальником юридического отдела СК «Тагил», где было озвучено, что «СК Тагил» и в дальнейшем не собирается пускать компанию «Планета» в новостройки. СК «Тагил» может рассмотреть вопрос о заключении договора, если компания «Планета» проведет собрание и соберет 2/3 голосов. Но в этом случае собрание будет нелегитимно, т.к. компания «Планета» не может выступать инициаторами собрания, не будучи собственником жилья в доме.

В мае 2015 года мы подали обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС). На заседание, которое прошло в октябре, пришли представители не СК, а УК «Тагил». Они заявили, что указанные дома обслуживаются ими и непонятно, почему мы предъявляем претензии к СК «Тагил».

А вышло так потому, что за время, прошедшее с подачи заявления до проведения заседания, СК «Тагил» передала все права на обслуживание домов управляющей компании «Тагил». Юридически, это две разные организации, поэтому УФАС признал СК «Тагил» ни в чём не виноватой, несмотря на то, что на момент совершения правонарушений нарушителем была именно СК «Тагил». В настоящее время мы готовим жалобу на данное решение УФАС, поскольку она не разобралось в обстоятельствах дела и вынесла незаконное решение, -- рассказали редакции TagilCity.ru в «Планете».

Стоит помнить, что домом владеют его жильцы, и для обоснования размещения на общедомовом имуществе средств и линий связи вполне достаточно заключения договора на оказание соответствующих услуг связи с кем-либо из собственников помещений многоквартирного дома. Говоря проще, если компания заключает с жильцом дома договор на подключение к сети интернет, то она имеет полное право прийти и сделать это, в том числе установить необходимое оборудование.

С этим согласен и Александр Сафонов, директор компании «Сети Тагила».

Жильцы являются собственниками жилья, это их законное право: разместить оборудование того, кого они хотят. Управляющей компании лишь делегируются права управлять домом, но никак не право распоряжаться общим имуществом жильцов считает Александр Анатольевич.

Несмотря на уверения жильцов и операторов связи, в УК «Тагил» проблему категорически отрицают и, как ни странно, отсылают в юридический отдел СК «Тагил»:

Вам просто нужно обратиться непосредственно в юридический отдел СК «Тагил» с коммерческим предложением. После рассмотрения руководством и заключения договора, УК вам выдаст ключи. /.../ СК «Тагил» является единственным учредителем управляющей компании «Тагил». Все договоры по всем провайдерам заключаются непосредственно через СК «Тагил».

Сейчас жильцы 44-го дома написали письменную просьбу в управляющую компанию о предоставлении ключей. Если им снова откажут, они планируют с помощью участкового прорываться в помещения, которые и так принадлежат им.

Увы, стало известно, что это не единственный дом в Нижнем Тагиле, где сложилась такая ситуация. Подобные проблемы испытывают жители всех новостроек, возведённых и обслуживаемых компаниями «Тагил».

Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.