УВЗ представил продукцию для иранских железных дорог (ФОТО)

На пленарном заседании генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко рассказал о больших возможностях предприятий корпорации и широком спектре выпускаемой продукции. Так, он подчеркнул, что УВЗ является одним из крупнейших в мире производителей подвижного состава с производственной мощностью 30 000 различных видов вагонов в год. Корпорацией уже спроектированы более 10 единиц подвижного состава для Иранской республики, 5 прошли сертификацию, еще 3 в работе.

Мы готовы в самые сжатые сроки поставить для нужд Иранских железных дорог необходимые партии вагонов уточнил Олег Сиенко.

Он также отметил, что в реализации перспективных проектов в Иране может эффективно применяться строительная техника ЧТЗ, для обеспечения транспортной мобильности населения – городской электротранспорт производства еще одного предприятия УВЗ «Уралтрансмаша», а для мультимодальных перевозок – контейнер цистерны «Уралкриомаша», который также входит в группу компаний УВЗ и специализируется в том числе на создании композитных изделий.

Олег Сиенко пригласил всех участников выставки на стенд корпорации. Стенд корпорации «Уралвагонзавод» посетили министр промышленности, торговли и рудников Ирана Мохаммед Реза Нематзаде и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Они познакомились с полувагоном модели 12-581-01. Об этом изделии УВЗ им лично рассказал генеральный директор Олег Сиенко.

Универсальный вагон на тележке 18-100 специально разработан инженерами-конструкторами Уральского конструкторского бюро вагоностроения (входит в состав УВЗ) для иранских железных дорог, с учетом их габарита и использования под их осевые нагрузки. Он предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных грузов.

Полувагон модели 12-581-01 грузоподъемностью 66,7 тонн установлен на тележку модели 18-100, в конструкторской документации которой заложена возможность использования на железных дорогах с шириной колеи 1520 и 1435. В данном случае – представлена модификация, рассчитанная на колею 1435. Данная колея распространена в странах Азиатского и Африканский регионов и на Кубе, в том числе и в Иране.