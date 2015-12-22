В Америке геям разрешили становиться донорами при условии годового воздержания
Американским геям сделали послабление, но они всё равно возмущены.
Дело в том, что 33 года назад в Америке был введён запрет, пожизненно запрещающий геям сдавать кровь. Это объяснялось опасностью передачи СПИДа через донорскую кровь, т.к. до половины новых случаев заражения ВИЧ приходятся на мужчин-гомосексуалистов. Данный запрет касался лишь геев, но не лесбиянок.
Недавно в США пересмотрели отношение к донорам-геям. Им разрешили сдавать кровь, если перед этим у них не будет сексуальных контактов с мужчинами в течение 1 года. Остаётся лишь догадываться, как американские медики будут это проверять.
Ранее американское ЛГБТ-сообщество находило дискриминирующим запрет на донорство, не изменилось их мнение и сейчас. Они считают, что даже такие условия являются слишком жёсткими и необоснованными.
В России, которую неоднократно обвиняли в притеснениях геев, гомосексуальность ещё в 2008 году исключили из факторов, могущих стать причиной отказа в донорстве.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru