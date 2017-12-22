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Новости Нижнего Тагила

Андрей Калаушин займёт пост директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети»

22 декабря 2017, 23:20Добавить новость
город,Нижний Тагил,работа,Свердловская область,Нижнетагильские тепловые сети,руководство,Директор,руководитель,назначение
Муниципальное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» возглавит новый директор. Андрей Калаушин назначен исполняющим обязанности руководителя предприятия.

22 декабря стало известно о том, что МУП «НТТС» возглавит новый руководитель.

50-летний Андрей Калаушин ранее занимал пост директора дочернего предприятия ООО «Нижнетагильские тепловые сети», а до назначения в Нижний Тагил руководил энергетическими компаниями в регионах.


Как передаёт «Тагил-ТВ», бывший директор «НТТС» Михаил Кручинин вернётся на должность замдиректора муниципального предприятия по корпоративным вопросам.

Ранее появилась информация о том, что объекты «Нижнетагильских тепловых сетей» могут перейти под управление частного инвестора в рамках концессионной сделки стоимостью 20 млрд. рублей.

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