Информация о закрытии предприятия АРИС в Нижнем Тагиле оказалась ложной

Некоторые СМИ Нижнего Тагила и Свердловской области ранее распространили информацию о том, что муниципальное предприятие «Агентство рекламно-информационного содействия» будет в скором времени закрыто.



Опроверг подобные слухи глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Во время одного из совещаний он высказался по поводу существования предприятия АРИС и выполняемых им функций.





АРИС будет закрыт. Это кто сказал?! Функции, которые выполняет АРИС, востребованы везде. В Москве, в Екатеринбурге - в столицах наших. Это наведение порядка с наружной рекламой, а прежде всего с фасадами домов, -- прокомментировал ситуацию мэр Нижнего Тагила.



Как передаёт ИД «Новый город», поводом для появления слухов стала информация о том, что ряд функций АРИСа будут передан Управлению муниципального имущества Администрации Нижнего Тагила.