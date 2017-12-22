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Новости Нижнего Тагила

Информация о закрытии предприятия АРИС в Нижнем Тагиле оказалась ложной

22 декабря 2017, 22:50Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,СМИ,реклама,наружная реклама,слухи,закрытие,опровержение
Информация о том, что муниципальное предприятие АРИС планируют закрыть, не соответствует действительности.

Некоторые СМИ Нижнего Тагила и Свердловской области ранее распространили информацию о том, что муниципальное предприятие «Агентство рекламно-информационного содействия» будет в скором времени закрыто.

Опроверг подобные слухи глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Во время одного из совещаний он высказался по поводу существования предприятия АРИС и выполняемых им функций.

АРИС будет закрыт. Это кто сказал?! Функции, которые выполняет АРИС, востребованы везде. В Москве, в Екатеринбурге - в столицах наших. Это наведение порядка с наружной рекламой, а прежде всего с фасадами домов, -- прокомментировал ситуацию мэр Нижнего Тагила.


Как передаёт ИД «Новый город», поводом для появления слухов стала информация о том, что ряд функций АРИСа будут передан Управлению муниципального имущества Администрации Нижнего Тагила.

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