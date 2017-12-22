-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -10
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.32 - 0.24
EUR 69.13 - 0.39
Новости Нижнего Тагила

Мальчик порвал гирлянду в магазине Нижнего Тагила во время шопинга родителей (ФОТО)

22 декабря 2017, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущерб

Юный посетитель частного магазина в Нижнем Тагиле портил новогоднюю гирлянду на входной двери, пока его мама совершала покупки. Гирляндой в виде сетки с огоньками украсили дверь владельцы магазина к празднику. 

Владелица небольшого магазина украсила помещений к Новому Году. По ее рассказу, дверь при входе была украшена гирляндой в виде сетки.

 

У нас помещение состоит из двух комнат. Иногда не видно, что происходит в холле. Пока мама совершала покупку, ее сын примерно 8-9 лет находился между двумя входными дверьми. После их ухода гирлянда перестала гореть, и мы увидели, что проводки разорваны в нескольких местах. Как его током еще не ударило, она подключена была, -- рассказала хозяйка магазина. 

 

Нижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущербНижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущербНижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущерб

 

По словам владелицы, она каждый год старается украсить магазин к празднику, и ей стало обидно, что те, для кого это делается, испортили украшение. Частные предприниматели декорируют свои торговые точки за счет собственных средств.

 

У нас здесь много детских садов в округе. Основные посетители - мамы с детками. Для них я каждый год украшаю салон: елочки наряжаю, гирлянды развешиваю, конфеты для деток выкладываю. Стараюсь, чтобы было празднично. А теперь в гирлянде дыра, она не работает. Сейчас придется менять. Обидно, что пакостят те, для кого стараешься, -- поделилась тагильчанка.

 

Нижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущербНижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущербНижний Тагил,магазин,гирлянда,украшение,покупки,Новый год,ущерб

 

В преддверии Нового Года в Нижнем Тагиле украшаются не только улицы города. Многие коммерческие компании также создают для тагильчан праздничную атмосферу. Однако ценить то, что создается для горожан, могут далеко не все. Вандализмом занимаются в том числе и взрослые: на этой неделе мужчина разрушал ледовый городок возле ДК «Юбилейный» пока его сын катался с соседней горки.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

7 фактов о часах, которые вы не знали
21 декабря, 09:00
7 0
В Нижний Тагил съехались роботы со всего мира!
25 декабря, 09:00
0 0
Строительство ледового городка завершается у «Современника» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 15:20
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 6491
Подписаться на новости