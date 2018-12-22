59 проектов: тагильчане поддержали стратегию развития Нижнего Тагила
Представленная Владиславом Пинаевым на публичных слушаниях стратегия развития Нижнего Тагила была единогласно поддержана жителями города.
Основной стратегической целью стало социально-экономическое развитие города, а также рост численности населения. Стратегия разработана в соответствии с майским указом президента РФ. В план развития включены девять направлений, которые будут реализовываться до 2024 года, запланировано воплотить в жизнь 59 проектов. Работа по некоторым из них уже активно ведется. Так, значительная часть работ проведена по программе «Светлый город» - установлено 4700 новых светоточек.
Кроме того, в стратегию развития Нижнего Тагила включено проведение ремонта 70 дорог, благоустройство дворов и общественных территорий.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил, что для увеличения рождаемости и снижения оттока молодежи необходимо улучшать экологию. Для этого в будущем в городе запланировано строительство мусоросортировочного завода, нового полигона для ТКО и снегоплавильной станции, а также модернизация систем водоснабжения.
Помимо этого, планируется развитие сферы культуры и системы высшего образования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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