59 проектов: тагильчане поддержали стратегию развития Нижнего Тагила

Основной стратегической целью стало социально-экономическое развитие города, а также рост численности населения. Стратегия разработана в соответствии с майским указом президента РФ. В план развития включены девять направлений, которые будут реализовываться до 2024 года, запланировано воплотить в жизнь 59 проектов. Работа по некоторым из них уже активно ведется. Так, значительная часть работ проведена по программе «Светлый город» - установлено 4700 новых светоточек.