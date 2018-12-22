Балыбердин предложил начальнику ГУФСИН перенести часть колоний из Нижнего Тагила

Вопрос о закрытии и переносе нижнетагильских колоний 21 декабря обсудили депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу Алексей Балыбердин и начальник ГУФСИН России по региону Александр Федоров.

Рассмотрели вопрос возможности закрытия и переноса ряда учреждений из Н-Тагила в те населённые пункты, где подобные организации являются градообразующими. Безусловно, подобные предложения сложны и требуют скрупулезной проработки. Но нет ничего невозможного, написал Балыбердин в соцсети.