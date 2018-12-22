Балыбердин предложил начальнику ГУФСИН перенести часть колоний из Нижнего Тагила
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Алексей Балыбердин/https://vk.com/id68761857
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Некоторые исправительные учреждения Нижнего Тагила могут быть закрыты и перенесены в другие населенные пункты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вопрос о закрытии и переносе нижнетагильских колоний 21 декабря обсудили депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу Алексей Балыбердин и начальник ГУФСИН России по региону Александр Федоров.
Рассмотрели вопрос возможности закрытия и переноса ряда учреждений из Н-Тагила в те населённые пункты, где подобные организации являются градообразующими. Безусловно, подобные предложения сложны и требуют скрупулезной проработки. Но нет ничего невозможного, написал Балыбердин в соцсети.
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