Били ногами: подростки сломали ледовую скульптуру в Кушве
Сегодня, 12:41ОбществоФото: Скриншот с камеры видеонаблюдения
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В ночь с 21 на 22 декабря двое молодых людей сломали фигуры, установленные в ледовом городке в Кушве.
Сюжеты: Кушва
Строительство городка еще полностью не завершено, однако неизвестные уже сломали ледяную изгородь. Молодых людей запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков сначала ногами пинает ступеньки ледяной горки, а затем ледяную изгородь. После того, как ему удается сломать одну часть изгороди, он уходит, но затем возвращается и ломает еще несколько частей строения.
Видео
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Видео: Кушвинский Телевизионный Центр
Как пишет «Кушва онлайн», в 2018 году на строительство ледяного городка в городе было выделено 1,3 млн рублей.
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