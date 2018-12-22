Изменения в Свердловском гарнизоне полиции: Тананыхин возглавил ОМВД по Полевскому
Сегодня, 18:42ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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С 24 декабря Сергей Тананыхин, который ранее возглавлял отдел МВД России в Каменске-Уральском, назначен начальником МВД России по городу Полевскому.
В гарнизоне полиции Свердловской области произошла перестановка, новым начальником МВД по Полевскому стал Тананыхин. На данный момент в Полевском и. о. руководителя является Сергей Орлов. Планируется, что он станет замом Тананыхина.
С точки зрения криминогенной обстановки Полевской является сложным городом в Свердловской области, об этом проинформировал «Областную газету» глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
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