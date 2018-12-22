Свердловская чиновница Ольга Глацких встала в очередь на квартиру от государства
Сегодня, 12:14ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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После слов «государство ничего вам не должно» свердловская чиновница Ольга Глацких была поставлена в очередь на получение субсидий на покупку квартиры в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В список чиновников, претендующих на субсидии, Глацских была включена спустя два дня после встречи с молодежью, на которой она завила о том, что «государство ничего вам не должно».
Сама чиновница рассчитывала на приобретение квартиры в столице Урала. В 2019 году по распоряжению правительства ей положено 70% от стоимости квартиры из бюджета. По налоговой декларации ранее на свердловскую чиновницу были зарегистрированы три квартиры в других регионах страны.
Как пишет URA.RU, поскольку Ольга Глацких была лишена статуса члена правительства, поэтому распоряжение утратило силу, однако это не мешает чиновнице в дальнейшем претендовать на субсидию.
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