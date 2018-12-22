Свердловская чиновница Ольга Глацких встала в очередь на квартиру от государства

В список чиновников, претендующих на субсидии, Глацских была включена спустя два дня после встречи с молодежью, на которой она завила о том, что «государство ничего вам не должно».

Сама чиновница рассчитывала на приобретение квартиры в столице Урала. В 2019 году по распоряжению правительства ей положено 70% от стоимости квартиры из бюджета. По налоговой декларации ранее на свердловскую чиновницу были зарегистрированы три квартиры в других регионах страны.