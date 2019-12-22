К скульптуре Сталина в Тагиле возложили цветы, но в музее оказались против акции КПРФ
21 декабря Нижнетагильское отделение КПРФ возложило цветы к памятнику Иосифа Сталина, который находится в парке советских скульптур музея ИЗО, но местные сотрудники оказались против и пообещали убрать их в самой ближайшее время.
Впервые за 60 с лишним лет к памятнику И.В Сталина в Нижнем Тагиле принесены и возложены цветы, так как до этого ни одного памятника Сталину в Нижнем Тагиле не было,написали в своей группе «Вконтакте» комунисты.
Однако Музей ИЗО, на чьей территории находится скульптура, акцию не поддержала. По словам замдиректора Надежды Гундыревой, установленные в парке скульптуры политической направленности.
Было то время, когда создавалась определенная культура, у нее были свои черты, а не политика, именно культуру мы должны сохранить,говорит Гундырева.
Также Гундырева заявила, что возложенные к скульптуре Сталина цветы будут убраны в самое ближайшее время.
Никакого поклонения и политических акций у нас в музее не будет,добавила женщина.
Руководитель местной ячейки КПРФ Михаил Бояркин признал, что сотрудники музея вольны сделать это, поскольку коммунисты действительно не согласовали с ними предварительно свою акцию. При это он заявил, что претензий у партии к музею по этому поводу быть не может, но всё-таки напомнил о необходимости с уважением отнестись к бывшему лидеру СССР.
Мероприятие вышло немного спонтанным. Многие вышли на работу, но всё равно решили собраться. Уберут цветы так уберут. Если у нас так чтят память уважаемых людей,заявил Бояркин.
Напомним, во время строительства сквера советских скульптур были обнаружены заброшенные подземные помещения. Они оказались остатками подворья купца Аксенова, жившего еще в первой половине 19 столетия. Историки считают, что там купец хранил бочки с вином, но возможно, что подвал является частью системы подземелий. На реконструкцию найденного помещения был выделен миллион рублей из областного бюджета.