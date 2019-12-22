К скульптуре Сталина в Тагиле возложили цветы, но в музее оказались против акции КПРФ

Впервые за 60 с лишним лет к памятнику И.В Сталина в Нижнем Тагиле принесены и возложены цветы, так как до этого ни одного памятника Сталину в Нижнем Тагиле не было,написали в своей группе «Вконтакте» комунисты.

Однако Музей ИЗО, на чьей территории находится скульптура, акцию не поддержала. По словам замдиректора Надежды Гундыревой, установленные в парке скульптуры политической направленности.

Было то время, когда создавалась определенная культура, у нее были свои черты, а не политика, именно культуру мы должны сохранить,говорит Гундырева.

Также Гундырева заявила, что возложенные к скульптуре Сталина цветы будут убраны в самое ближайшее время.

Никакого поклонения и политических акций у нас в музее не будет,добавила женщина.

Руководитель местной ячейки КПРФ Михаил Бояркин признал, что сотрудники музея вольны сделать это, поскольку коммунисты действительно не согласовали с ними предварительно свою акцию. При это он заявил, что претензий у партии к музею по этому поводу быть не может, но всё-таки напомнил о необходимости с уважением отнестись к бывшему лидеру СССР.

Мероприятие вышло немного спонтанным. Многие вышли на работу, но всё равно решили собраться. Уберут цветы так уберут. Если у нас так чтят память уважаемых людей,заявил Бояркин.