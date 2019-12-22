В Свердловской области прошли молебны против закона о домашнем насилии

Большая часть участников молебнов состояла из мужчин. По мнению представителей движения «Сорок сороков», которое стало организатором акции, закон о домашнем насилии приведет к вторжению в личную жизнь семей.

В Свердловской области молебны против закона состоялись в Свято-Троицком Соборе Каменска-Уральского, Храме Сорока Севастийских Мучеников в Камышлове и в селе Савино Пышминского района. Также они в Нижнем Тагиле и Староуткинске,отметили организаторы.