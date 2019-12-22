В Свердловской области прошли молебны против закона о домашнем насилии
Сегодня, 11:30ОбществоФото: сайт Скорбященского женского монастыря
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21 декабря в церквях и храмах Свердловской области состоялись молебны против принятия закона о домашнем насилии, сообщает Ура.ру.
Большая часть участников молебнов состояла из мужчин. По мнению представителей движения «Сорок сороков», которое стало организатором акции, закон о домашнем насилии приведет к вторжению в личную жизнь семей.
В Свердловской области молебны против закона состоялись в Свято-Троицком Соборе Каменска-Уральского, Храме Сорока Севастийских Мучеников в Камышлове и в селе Савино Пышминского района. Также они в Нижнем Тагиле и Староуткинске,отметили организаторы.
Напомним, закон о домашнем насилии должен быть рассмотрен Госдумой и Советом Федерации в 2020 году. Он направлен на обеспечение более эффективных мер защиты против личности. РПЦ выступает против принятия закона, считая, что он ущемит права граждан и разрушит семейные ценности.
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