Евгений Куйвашев намерен договариваться с буддистами комплекса на горе Качканар

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о скором разрешении ситуации вокруг горы Качканар.

Я всегда на стороне переговоров. Нужно общаться и договариваться. В польщу «Евраза» говорит решение суда. На текущий момент стороны находятся за столом переговоров. У меня нет сомнений, что вопрос решится в кратчайшие сроки, до принудительного исполнения судебного решения,рассказал Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции. По мнению главы региона, ситуация должна разрешиться уже в ближайшее время. Напомним, суд признал расположение буддистского монастыря «Шедруб Линг» незаконным. Он занимает площадь на Качканарском месторождения титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года суд обязал освободить местность к ноябру 2020 года. Однако этого не произошло. Буддисты попросили вмешаться в конфликт губернатора Евгений Куйвашева. Они попросили обеспечить дежурство, дать доступ туристам и закрепить за сооружением статус религиозного. Буддисты назвали Евгению Куйвашеву условия освобождения горы Качканар

