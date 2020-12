Евгений Куйвашев навал причины роста тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему тарифы на вывоз мусора растут каждый год. Кроме того, он подтвердил, что планируется построить мусоросортировочный комплекс в северной части региона.

В ходе пресс-конференции губернатора, одна из журналисток задала ему вопрос о росте тарифов. Она отметила, что в северной части региона самый высокий тариф, в который включен инвестиционный сбор на строительство комплекса. По словам губернатора строительство планируется, иначе это будет правонарушением. Он отметил, что Министерство ЖКХ контролирует ситуацию. Кроме того, Куйвашев объяснил, почему тарифы увеличиваются. Они ведь повышаются не потому, что кому-то захотелось их увеличить. Растёт цена на горючее, на электроэнергию, растёт зарплата так или иначе — по 5-7%. Всё это укладывается в тариф, заявил глава региона. По его словам, невозможно отказаться от постепенного роста, так как это приведет к стагнации. Он также подчеркнул, что чрезмерное увеличение тарифов терпеть тоже нельзя.

