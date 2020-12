Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на пресс-конференции, что со следующего года планируется очное обучение для всех школьников.

Однако он отметил, что если эпидемиологическая ситуация не позволит, то будет продолжен дистант. Все-таки мы планируем начать учиться очно. Рассчитываем, что с учетом вакцинации и уровня общественного иммунитета, мы сможем выйти в следующем году,сказал Куйвашев. Напомним, ранее Евгений Куйвашев выступил с предложением отправить школьников региона на досрочные каникулы 28 или 29 декабря. Куйвашев назвал сроки начала каникул для свердловских школьников

