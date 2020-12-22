Евгений Куйвашев рассказал о ходе благоустройства в Свердловской области

В 2020 году мы профинансировали Первоуральск на 100% и выделили 100 миллионов дополнительно. Благоустроили дорожные сети. Останавливаться мы не будем, соглашение в силе, тем более что ряд проектов прошли федеральный отбор — это набережная и сквер за дворцом культуры,пояснил Куйвашев.