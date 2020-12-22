Евгений Куйвашев рассказал о ходе благоустройства в Свердловской области

Евгений Куйвашев рассказал о ходе благоустройства в Свердловской области

Сегодня, 16:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе создания комфортной городской среды в регионе.

По его словам, благоустройство создает возможность для творчества и улучшает настроение граждан.

Ни для кого не секрет, что настрой на работу и взгляд на жизнь формирует эффективность в своей профессии, при этом важно создание городской среды,сказал губернатор.

Он отметил, что сегодня развернута огромная работа по всей области. Осуществляется много проектов, на них выделены средства. В Первоуральске за последние пять-семь лет произошли колоссальные изменения в формировании городской среды. Однако, работы будут продолжать, уже есть проекты.

В 2020 году мы профинансировали Первоуральск на 100% и выделили 100 миллионов дополнительно. Благоустроили дорожные сети. Останавливаться мы не будем, соглашение в силе, тем более что ряд проектов прошли федеральный отбор — это набережная и сквер за дворцом культуры,пояснил Куйвашев.

Напомним, в Нижнем Тагиле 16 октября на месте бывшего заброшенного пустыря торжественно открыли экопарк на Муринских прудах. На проект было выделено более 83 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Также по шесть миллионов потратили из городского и регионального бюджетов.

В 2020 году в Нижнем Тагиле были отремонтированы дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального бюджета на реализацию было выделено 125 миллионов рублей. Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, который принимал объекты, сказал, что тагильская команда превзошла себя. Он положительно оценил качество выполнения работ.

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