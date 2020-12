Евгений Куйвашев выступил против возвращения прямых выборов мэров

В Свердловской области сохранится действующая схема выборов мэров. Об этом на пресс-конференции 22 декабря заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он пояснил, что свердловчанам интересны все жизненно необходимые вещи: дороги, медпомощь, строительство школ. Граждане хотят улучшения качества и уровня жизни. Это учитывают при подготовке своих проектов все кандидаты на пост главы какого-либо города. То, что мэры сегодня выбираются по конкурсу народными избранниками — это нормально, и эта форма существует во всем мире,заявил он. Куйвашев пояснил, что сейчас система выборам мэров без общего голосования населения работает эффективно. Смена системы допустима в случае сбоев. Но сегодня, по словам губернатора, мэрам доверяют люди, а вопрос об оценке работы глав, которые не справляются с работой, будут решать детально. Мне кажется, это быстрый эффективный механизм о сменяемости муниципальной власти, он используется во все странах. Давайте попробуем пожить в этих условиях,сказал Куйвашев. До весны 2018 года в Нижнем Тагиле глава города выбирался путем голосования жителей. Осенью 2018 года депутаты городской думы Нижнего Тагила после отмены прямых выборов мэра проголосовали за назначение на этот пост Владислава Пинаева.

