Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко подала в отставку. Об этом она направила письма всем депутатам. Его опубликовал член ЗакСо Вячеслав Вегнер на странице в Facebook.

Как говорится в тексте письма, Кулаченко складывает полномочия с 23 декабря. Она благодарит депутатов и желает роста качеству жизни жителям региона. Напомним, 22 декабря городская дума Екатеринбурга приняла отставку главы города Александра Высокинского. Его обязанности будет исполнять первый замглавы Алексей Орлов. Гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского

