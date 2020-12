За 22 декабря из Нижнего Тагила было вывезено 650 тонн снега, сообщает пресс-служба администрации города.

Очищением улиц города занималось МП «Тагилдорстрой». Работа по расчистке дорог от выпавших осадков была усилена в связи с распоряжением главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Напомним, в связи с обильным выпадением снега в ближайшие дни на территории Нижнего Тагила и ГГО возникает большая вероятность ДТП. В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

