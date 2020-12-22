Избивший журналиста в сквере у Драмтеатра уралец обжаловал приговор

Избивший журналиста в сквере у Драмтеатра уралец обжаловал приговор

Сегодня, 16:45ОбществоPhoto: E1.ru
Осужденный за конфликт с Румянцевым Максим Шибанов подал апелляцию на решение суда и требует пересмотра дела.

Шибанов нанял новых адвокатов. Ранее его приговорили к выплате штрафа в 35 тысяч рублей и компенсации потерпевшему Румянцеву в 87 тысяч рублей.

Нанял опытных адвокатов. Двое из столицы, опытные, их мне посоветовали приятели, передает E1 слова Шибанова.

В апелляции указаны нарушения, допущенные в ходе судебного процесса. Например, неточности и противоречия в показаниях Румянцева. По словам Шибанова, на данном этапе цель его защитников - вернуть дело на рассмотрение в суд. Мужчина уверен, что Румянцев его провоцировал.

Напомним, конфликт произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях видно, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова. Молодой человек толкнул Румянцева, после чего он упал на спину. Дело вызвало большой общественный резонанс. Суд определил вину Шибанова установленной и квалифицировал его деяние по части 1 статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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