Избивший журналиста в сквере у Драмтеатра уралец обжаловал приговор

Напомним, конфликт произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях видно, что Румянцев несколько раз оскорбил Шибанова. Молодой человек толкнул Румянцева, после чего он упал на спину. Дело вызвало большой общественный резонанс. Суд определил вину Шибанова установленной и квалифицировал его деяние по части 1 статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).