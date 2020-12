В ходе сегодняшней пресс-конференции губернатор Свердловской области прокомментировал отсутствие бесплатных лекарств для больных коронавирусом.

Евгений Куйвашев напомнил, что необходимость выделения лекарственных препаратов определяет врач. Если он подтвердит такую необходимость, то больной его получает. Также губернатор пояснил, что бесплатные лекарства есть во всех медучреждениях есть региона. Если что-то непонятно с логистикой этих лекарств, надо позвонить на горячую линию и коллеги дадут разъяснения. Пусть спросит, где его бесплатные лекарства,сказал губернатор. Лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле: ждать бесплатные или покупать?

