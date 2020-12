Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции рассказал о введении ограничений по коронавирусу на Новый Год.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе непростая, но власти контролируют коечный фонд. Новых ограничений, кроме тех, которые установлены, не будет. Таких предпосылок нет,заявил глава региона. Он отметил, что во многом ситуация зависит от самих граждан, нужно обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter