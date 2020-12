Сегодня в ходе пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда в Екатеринбурге начнут строить Храм святой Екатерины.

По его словам, люди уже проголосовали за выбор площадки. Как только благотворители и инвесторы будут готовы, они будут его строить, пояснил губернатор. Напомним, храм планируют возвести на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. В конце октября УГМК представила его эскиз. В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

