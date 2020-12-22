Куйвашев рассказал о строительстве питомника для бездомных животных в Нижнем Тагиле

Куйвашев рассказал о строительстве питомника для бездомных животных в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Общественник и бизнесмен из Нижнего Тагила Егор Бычков предложил губернатору создать в Нижнем Тагиле приют для безнадзорных животных со всей Свердловской области после закрытия аналогичного в Артемовском.

Губернатор признал необходимость открытия нового приюта в регионе.

Мне Владислав Юрьевич (Пинаев, прим.ред.) говорил об этой проблеме. Пока у меня нет ответа по ней. Пока нет, но дайте время — я думаю,сказал глава региона.

Он пояснил, что в течение первого квартала 2021 года областному правительству предстоит оценить ситуацию с отчислением налогов. Решение будет принято по окончании первого квартала, либо будут утверждены сроки реализации.

Мэрия Нижнего Тагила уже ведет работу в направлении строительства питомника для беспризорных животных. Сформирован земельный участок площадью 47,3 тысячи квадратных метров. Примерная сумма затрат на проектирование приюта и строительные работы составит 130 миллионов рублей. Пока источник финансирования требуемых средств не определен.

Напомним, в начале декабря в Артемовском закрыли скандально известный приют для бездомных животных. Волонтеры жаловались на «адские» условия содержания собак и кошек в течение нескольких лет.

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