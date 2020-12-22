Куйвашев заявил о потребности в замене автопарка скорой помощи Нижнего Тагила

Куйвашев заявил о потребности в замене автопарка скорой помощи Нижнего Тагила

Сегодня, 12:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что автопарк скорой помощи Нижнего Тагила нуждается в замене. И помочь в этом может перевод на аутсорсинг.

Он отметил, что эта идея вызвала протесты со стороны водителей и медиков. По словам губернатора, это не новая тема, такая схема действует в Екатеринбурге. Куйвашев рассказал, что сегодня станция скорой медицинской помощи серьезно нуждается в обновлении транспорта, это подтверждают цифры износа.

В Нижнем Тагиле скорая нуждается в обновлении транспорта. Для того, чтобы привлечь дополнительные средства и были приняты решения о переводе на аутсорсинг. Это делается не для того, чтобы ухудшить условия, а наоброт. Мы настроены на конструктивную работу,заявил Куйвашев.

Он пояснил, что знает одного из претендентов на аутсорсинг в Нижнем Тагиле, при чем это не частная компания, а с «государственными корнями».

Мы также заинтересованы в исполнении взятых на себя обязательств. Поэтому будем внимательно следить, смотреть за развитием ситуации,подытожил Куйвашев.

В начале ноября на сайте госзакупок объявили конкурса на передачу скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг, который позже был признан несостоявшимся так как на него заявилась только одна компания — из структуры госкорпорации «Ростех».

Ранее водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных автомобилей, они записали видео, на котором показывают состояние машин и утверждают, что автопарк не требует обновления.

В минувшие выходные состоялась встреча представителей скорой помощи Нижнего Тагила с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, омбудсменом Татьяной Мерзляковой и председателем комитета по социальной политике Законодательного собрания Вячеславом Погудиным. Медики пригласили на нее эксперта по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяну Валуеву. После личного общения Валуевой и Карлова у работников скорой помощи появилась надежда на отмену перехода на аутсорсинг.

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