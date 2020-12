Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку.

Он написал заявление на имя председателя гордумы Игоря Володина. В документе указано, что мэр уходит в отставку по собственному желанию в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области. Теперь исполняющим обязанности главы города назначили вице-мэра Алексея Орлова. Вчера Высокинский представил его сотрудникам администрации. Напомним, 21 декабря Александр Высокинский принял приглашение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стать первым вице-губернатором региона. Александр Высокинский станет первым замгубернатора Свердловской области

