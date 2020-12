На УВЗ прокомментировали смерть рабочего под прессом

На «Уралвагонзаводе» прокомментировали смерть рабочего под прессом.

В пресс-службе сообщили, что в кузнечном цехе № 1 Уралвагонзавода произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сейчас на предприятии работает комиссия, она выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения, руководство предприятия не может и не имеет право давать подробные комментарии. Случившееся — это большая трагедия для всего коллектива. Администрация и профсоюзный комитет Уралвагонзавода выражают соболезнования родным и близким погибшего,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе. Также там отметили, что на предприятии осуществляется постоянный контроль соблюдения требований техники безопасности на рабочих местах. Напомним, трагедия произошла 14 декабря. 47-летний Михаил Михайлов залез в пресс-штамп, чтобы починить его. Перед этим мужчина отключил механизм. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Предварительно, оборудование сработало из-за старости, насмерть придавив мужчину. В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом

