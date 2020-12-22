Отвлечь маленьких пациентов от боязни уколов и белых халатов

Детские уголки поставят в отделении педиатрии и многопрофильном дневном стационаре. В игровой комнате разместят детский диван, большой стол для рисования с множеством мелочей (карандаши, счеты, кубики, пирамидка и другие деревянные игрушки), сухой бассейн с шариками, коврик-пазл в виде алфавита, деревянный конструктор, а также детская коляска, экскаватор и самосвал.