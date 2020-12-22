Отвлечь маленьких пациентов от боязни уколов и белых халатов

Детские уголки поставят в отделении педиатрии и многопрофильном дневном стационаре. В игровой комнате разместят детский диван, большой стол для рисования с множеством мелочей (карандаши, счеты, кубики, пирамидка и другие деревянные игрушки), сухой бассейн с шариками, коврик-пазл в виде алфавита, деревянный конструктор, а также детская коляска, экскаватор и самосвал.
Самое главное, что все материалы легко моются. Быстро обрабатываются как пластмассовые игрушки, так и деревянные. Они покрыты специальной краской, которая не будет портиться или бледнеть от частой дезинфекции.
Всего для больниц Екатеринбурга и Свердловской области Благотворительный фонд РМК закупил 63 игровых уголка на общую сумму 7 млн рублей. Они отправятся в 37 медицинских учреждения. Помимо Екатеринбурга, игровые уголки направят в больницы областных городов: Арамиль, Богданович, Каменск-Уральский, Асбест, Шали, Камышлов, Березовский, Первоуральск, Алапаевск, Реж, Тавда.