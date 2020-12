Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Об этом сообщает «Советский Спорт». «Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет еще несколько боев в его исполнении, потому что реально это все очень зрелищно. На него интересно смотреть, и переживать», – цитирует Овечкина Sport24.ru. Ранее 32-летний Нурмагомедов намекнул, что может обдумать 30-й поединок, если ему предложат 100 млн долларов. Добавим, что он ушел из ММА в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории и с рекордом 29 боев и 29 побед.

