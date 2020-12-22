Свердловский Минздрав обозначил график работы медицинских учреждений в праздники

Свердловский Минздрав обозначил график работы медицинских учреждений в праздники

Сегодня, 14:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ о работе медучреждений региона в новогодние праздники.

С 1 по 10 января 2021 года свердловским больницам приказано организовать круглосуточное дежурство силами медиков руководящего состава и дежурного врача. Кроме того, следует заранее позаботиться о подменных кадрах, на случай непредвиденных обстоятельств.

Особое внимание больницам следует уделить выделению коек для пациентов. В их число входят и «ковидные» койки. Работа пунктов скорой медицинской помощи и травматологических отделений должна осуществляться в полном объеме.

Кроме того, медикам следует обеспечить меры безопасности, усилить пропускной режим, организовать выписку бесплатных лекарств в период с 4 по 8 января, при необходимости подготовиться к развертыванию дополнительных коек токсикологических отделений.

Напомним, в Нижнем Тагиле на период новогодних праздников будет введен особый противопожарный режим. Для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи пиротехники расширили полномочия инспекторов пожарного надзора. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

Related news:
Свердловская областьграфикбольницаминздравграфик работыНовый год
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы