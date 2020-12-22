В Екатеринбурге объявлен конкурс на должность мэра

В Екатеринбурге объявлен конкурс на должность мэра

Сегодня, 17:07ОбществоPhoto: Департамент информационной политики
Городская дума Екатеринбурга объявила конкурс на должность мэра, которая освободилась после отставки Александра Высокинского. Планируется, что он пройдет 1 февраля.

В конкурсную комиссию войдут вице-спикер Виктор Тестов, глава горизбиркома Вадим Антошин и председатель муниципальной Общественной палаты Александр Косинцев. Кроме того, в ней будут присутствовать еще три человека из окружения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Документы будут приниматься с 11 по 22 января.

Кроме того, Алексей Орлов, являющийся на данный момент вице-мэром и врио мэра уральской столицы, заявил, что пока не знает, будет ли он участвовать в конкурсе.

Напомним, Александр Высокинский подал в отставку. Он перешел на работу в правительство Свердловской области на пост первого заместителя губернатора.

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