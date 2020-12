В Екатеринбурге пенсионеры на морозе выстроились в очередь за печеньем от депутата

В Екатеринбурге на прием к депутату Павлу Пустозерову выстроилась очередь из пенсионеров. Пожилые люди ждали на холоде, чтобы получить печенье и чай.

Как рассказала очевидица, её бабушке поступил звонок с приглашением. Звонивший рассказал пожилой даме, что ей полагается подарок от депутата Пустозерова. Для получения её попросили подойти к 13-00 в приемную, пишет E1. Подарки впечатляющие — чай и печенье. Очередь еле движется, стоит около 20 человек, рассказала внучка пенсионерки. Photo: E1.ru Девушка сообщила, что прождала около 40 минут и за это время в здание вошли лишь несколько человек. Сам народный избранник, сославшись на занятость, отказался говорить по телефону с журналистом издания и бросил трубку. Напомним, 12 декабря у ТЦ «Мега» собралась огромная очередь. Это произошло из-за соблюдения распоряжений Роспотребнадзора. Людей пускали группами, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. У ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из покупателей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter