В Екатеринбурге пенсионеры на морозе выстроились в очередь за печеньем от депутата

В Екатеринбурге пенсионеры на морозе выстроились в очередь за печеньем от депутата

Сегодня, 17:01ОбществоPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге на прием к депутату Павлу Пустозерову выстроилась очередь из пенсионеров. Пожилые люди ждали на холоде, чтобы получить печенье и чай.

Как рассказала очевидица, её бабушке поступил звонок с приглашением. Звонивший рассказал пожилой даме, что ей полагается подарок от депутата Пустозерова. Для получения её попросили подойти к 13-00 в приемную, пишет E1.

Подарки впечатляющие — чай и печенье. Очередь еле движется, стоит около 20 человек, рассказала внучка пенсионерки.

Photo:E1.ru

Девушка сообщила, что прождала около 40 минут и за это время в здание вошли лишь несколько человек.

Сам народный избранник, сославшись на занятость, отказался говорить по телефону с журналистом издания и бросил трубку.

Напомним, 12 декабря у ТЦ «Мега» собралась огромная очередь. Это произошло из-за соблюдения распоряжений Роспотребнадзора. Людей пускали группами, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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