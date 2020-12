На улице Газетная в Нижнем Тагиле автомобиль с кузовом для груза допустил наезд на перехода, когда осуществлял движение задним ходом.

Очевидцы утверждают, что женщине, попавшей под колеса, проехались по ногам, сообщает группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Получить оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД не удалось.

Напомним, 14 декабря под Нижним Тагилом женщина-перехода сбила «Тойота». Пострадавшая получила перелом грудины и была госпитализирована.

