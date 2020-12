В Нижнем Тагиле выявлено 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

В общей сложности в городе насчитывается 3410 случаев COVID-19 с начала коронавирусной пандемии. В Свердловской области за период с 21 по 22 декабря выявлено 400 новых инфицированных. За время эпидемии заболели 54 939 жителей области. 546 заразившихся находятся в тяжелом состоянии. Из них 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Зафиксировано 17 летальных случаев. Общее количество скончавшихся от инфекции в регионе достигло 1360 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter