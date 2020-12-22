В центре Екатеринбурга прошел мощный салют

Жители города видели его с разных концов города, он длился около 10 минут. Подписчики E1 отмечают, что салют был не хуже, чем на День города или День победы.
В мэрии Екатеринбурга пояснили, что не в курсе того, кто является устроителем мероприятия. Однако инсайдер сообщил, что таким образом отметил свой день рождения екатеринбургский предприниматель.
Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге с размахом отметили день рождения сына основателя компании «Сима-ленд». На мероприятии выступили Полина Гагарина и Александр Розенбаум.