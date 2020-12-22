«Я поставил прививку еще летом»: Куйвашев рассказал о вакцинации от коронавируса

«Я поставил прививку еще летом»: Куйвашев рассказал о вакцинации от коронавируса

Сегодня, 13:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции объяснил необходимость вакцинации от коронавируса.

По его словам, уральцы являются самой прогрессивной частью страны. Глава региона сказал, что он поставили прививку еще летом и у него не было никаких побочных эффектов и температуры.

Я практически не заметил была она или нет. Периодически сдаю анализы. Когда я ставил прививку, она еще находилась на втором этапе исследований и не была зарегистрирована,пояснил Кувашев.

Он отметил, что чувствует себя очень безопасно, «может, даже бессмертным».

Гражданам он порекомендовал побороть страхи и довериться ученым, которые на протяжении многих десятков лет справляются с инфекциями.

Мы победим вместе благодаря вакцине, соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал всеобщую вакцинацию от коронавируса.

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