«Я поставил прививку еще летом»: Куйвашев рассказал о вакцинации от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции объяснил необходимость вакцинации от коронавируса.

По его словам, уральцы являются самой прогрессивной частью страны. Глава региона сказал, что он поставили прививку еще летом и у него не было никаких побочных эффектов и температуры. Я практически не заметил была она или нет. Периодически сдаю анализы. Когда я ставил прививку, она еще находилась на втором этапе исследований и не была зарегистрирована,пояснил Кувашев. Он отметил, что чувствует себя очень безопасно, «может, даже бессмертным». Гражданам он порекомендовал побороть страхи и довериться ученым, которые на протяжении многих десятков лет справляются с инфекциями. Мы победим вместе благодаря вакцине, соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Владимир Путин поддержал всеобщую вакцинацию от коронавируса Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал всеобщую вакцинацию от коронавируса.

