901 дело антимасочников за неделю рассмотрели суды Свердловской области

901 дело антимасочников за неделю рассмотрели суды Свердловской области
901 дело антимасочников за неделю рассмотрели суды Свердловской области
Сегодня, 18:13ОбществоФото: 1MI
За минувшую неделю суды рассмотрели 901 дело нарушителей масочного режима в Свердловской области.

Самое большое количество антимасочников предстало перед судом в Екатеринбурге. Так, только за 16 декабря в Ленинский районный суд областного центра попало 143 протокола, составленных из-за отсутствия средств индивидуальной защиты у екатеринбуржцев в местах, где это требуется. Всего же за время действия на территории региона масочного режима в судах рассмотрели более 60 тысяч подобных дел, сообщает «Областная газета». Нарушителям режима может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, что с 20 декабря по 20 января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе отменил QR-коды при входе в ТРЦ.

Материалы по теме:
штрафограничениякоронавирусмедицинские маски
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы