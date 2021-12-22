901 дело антимасочников за неделю рассмотрели суды Свердловской области

Самое большое количество антимасочников предстало перед судом в Екатеринбурге. Так, только за 16 декабря в Ленинский районный суд областного центра попало 143 протокола, составленных из-за отсутствия средств индивидуальной защиты у екатеринбуржцев в местах, где это требуется. Всего же за время действия на территории региона масочного режима в судах рассмотрели более 60 тысяч подобных дел, сообщает «Областная газета». Нарушителям режима может грозить штраф до 30 тысяч рублей.